桜の開花予報も聞こえるのに冬の寒さに戻った3月12日、東京・有明アリーナでは『LUNA SEA LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』が開催された。 （関連：【写真あり】2台のドラムセットが並んだLUNA SEAのステージ……RYUICHI「今夜のライヴに向けて、真ちゃんは準備をしてくれていました」） タイトルにあるように2025年12月23日に行われる予定だったものが延期となり、この日の開催となった。ツア