水谷豊が、10年ぶりとなる新曲「思い果てるまで」を、28年ぶりの復帰となるフォーライフミュージックより3月30日に配信リリースする。 （関連：なぜ“俳優・草磲剛”は進化を続けられるのか？『日本アカデミー賞』受賞から1年――3つの要素の好循環が支える演技） 水谷は、1977年7月10日に「はーばーらいと」で音楽デビュー。その後、1988年の「愛してると言っ