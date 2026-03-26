2026年3月21日と22日に沖縄で開催された「おきなわカップ」において、福岡大学附属大濠高校（福岡県）が圧倒的な実力を証明した。 全国の強豪が集う大会で、リーグ戦から決勝まで一度も主導権を渡さず優勝。しかし、チームを率いる片峯聡太コーチの視線は、単なる優勝という結果には留まっていない。今年の福大大濠が提示するハイレベルなスタンダードは、非常に興味深いものとなっている。