6月20日、21日に愛知 モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催される、04 Limited Sazabys主催の野外フェス『YON FES 2026』の最終出演アーティスト計12組が発表された。 （関連：04 Limited Sazabys、日本の音楽シーンを照らす明るい光3年ぶりの『YON FES』が踏み出した新しい一歩） 6月20日には、ELLEGARDEN、Fear, and Loathing in Las Vegas、OKAMOTO'S、THE BOYS&GIRLS、the cabs、ハル