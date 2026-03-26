3月26日にWリーグが自由契約選手リストを更新。SMBC TOKYO SOLUAから7名、シャンソン化粧品シャンソンVマジックから2名、プレステージ・インターナショナルアランマーレ秋田、ENEOSサンフラワーズ、新潟アルビレックスBBラビッツからそれぞれ1名が新たにリストに公示された。 ENEOSからは在籍8年目でプレーオフにも幾度となく出場してきた藤本愛瑚がリスト入りとなった。藤本は桜花学