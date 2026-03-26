折坂悠太が、弾き語りツアー『折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 ＜そら豆編＞』を5月より開催する。 （関連：折坂悠太の歌はなぜ美しく生々しいのか『オープン・バーン』東京初日公演から岡村詩野が考える歌い手の心理） 昨年からは1人に立ち返った全国弾き語りツアー『折坂悠太 独奏遊行 らいど 2025』を敢行し、今年に入ってからも沖縄で追加公演を開催するなど、精力的な活動を続けている折坂。