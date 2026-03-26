高校球児の熱戦が続く選抜高校野球大会です。四国地区代表の英明は目標のベスト8進出をかけて宮城県の東北との2回戦に挑みました。 目標のベスト8まであと1勝に迫った英明です。試合は1対1で迎えた4回表の英明の攻撃。2アウト1、2塁の場面でバッターは9番・前田。レフト前へのタイムリーで1点を加えリードします。 これで勢いづいた英明は、なおも2アウト2、3塁と続くチャンスで主将の1番・池田が勝負強さを見