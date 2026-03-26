昨年、岡山市の姉妹都市アメリカ・サンノゼ市で、かつて岡山市が寄贈した桃太郎像が盗まれました。市はきょう（26日）、「桃太郎像」を復活させるためクラウドファンディングを開始すると発表しました。 【写真を見る】サンノゼ市で盗まれた友好の証「桃太郎像」の再建を岡山市が復活のためのクラウドファンディングを開始【岡山】 岡山市が友好の証として1993年にサンノゼ市へ贈った「桃太郎像」です。昨年9月、何者かによっ