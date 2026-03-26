坪田ラボは２６日の取引終了後、ロート製薬が同日から子ども向け目薬「ロートアイビジョン」を発売したと発表した。同製品は坪田ラボの研究知見をもとにロートが開発を推進してきたＴＬＭ－０１８に関連する製品。ロートの発表によると、デジタルデバイス使用に起こりやすい目表面の炎症をケアする商品であり、炎症物質の産生を抑える効果と炎症を鎮める効果がある。 （注）タイトル末尾の「◇