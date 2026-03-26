FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETを輩出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。その第五弾グループとしてデビューしたのが、新井心菜・遠藤まりん・笹原なな花・鈴木花梨・高梨ゆな・中山こはく・萩田そら・森田あみ・山本るしあ からなる9人組アイドルグループ MORE STARだ。メンバー全員がデビュー前にプロジェクトの次世代メンバーであるKAWA