岡山県津山市の千光寺で名物のシダレザクラが見ごろを迎えています。 【写真を見る】津山市の千光寺でシダレザクラが見頃高さ15メートル 樹齢は150年以上 ライトアップも【岡山】 淡いピンク色の花が空から降り注ぐように咲き誇っています。高さ15メートル、樹齢は150年以上いわれる千光寺の名物、シダレザクラです。例年より5日ほど早い今月21日に開花し、満開となっています。きのう（25日）からはライトアップ