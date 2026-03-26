日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円４９～５０銭と前日に比べ３６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円２７～３１銭と同２８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５５３～５４ドルと同０．００４４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS