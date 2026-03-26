（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は26日、昨季の台湾プロ野球で台湾一に輝いた楽天モンキーズの曽豪駒監督や選手らと総統府で面会した。ジョークを交えながら選手との交流を楽しんだ他、政府としてスポーツ産業を支援していく姿勢を強調した。楽天が台湾一になるのは、前身のラニューベアーズとラミゴモンキーズ時代を含めると6年ぶり8度目で、楽天としては初。楽天はプレーオフで統一ライオンズを下し、台湾シリーズに駒