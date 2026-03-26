SB C＆Sの次世代AIイヤホン「GLIDiC AI＋u Buds」が3月26日からクラウドファンディング「Makuake」で先行発売となった。GLIDiC AI＋u Budsは、録音・文字起こしに加えて要約やアドバイスまで実行する「自己成長支援デバイス」。どのようにビジネスシーンにインパクトを与えるのだろうか。●「GLIDiC AI」が始動3月24日、SB C＆SはGLIDiC AI＋u Budsの発表会を開催した。会場には開発陣、マクアケ関係者、ゲストとしてタレント