今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第124回（2026年3月26日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）ヘブンの人生は日本人に寄生されただけだったのかあと1回なのだ。あと1回を前にしたプレ最終回。けっこう大事な回だと