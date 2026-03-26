アジアサッカー連盟（AFC）は26日、AFCアジアカップサウジアラビア2027の組み合わせ抽選会を延期することを発表した。当初は2026年4月11日にサウジアラビアの首都リヤドで開催される予定だったが、直近の中東の情勢を受けて、日程の変更が決まった。今回の延期について、AFCは「関係者全員が万全の状態で参加できる環境を整えるための判断」だと説明。大会の重要な節目となる抽選会を円滑に実施するため、運営面での最終調整に