【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）第2弾が、3月31日22時から放送。このたびゲストが発表された。 ■SixTONES×亀梨和也、ご褒美をかけてチャレンジ 『6SixTONES』は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝い