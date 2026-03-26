あいちフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が3月26日大引け後(17:45)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の260億円→300億円(前期は102億円)に15.4％上方修正し、増益率が2.5倍→2.9倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の117億円→157億円(前年同期は2.8億