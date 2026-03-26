アスリナ [東証Ｓ] が3月26日大引け後(17:45)に非開示だった業績見通しを発表。26年8月期の業績予想は連結最終損益が2.7億円の赤字(前期は3.1億円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 ２． 連結業績予想の概要について（ライブコマース事業）当社は、2026年２月19日付け公表の「株式会社ＭＦ６株式の取得（子会社化）及び新たな事業の開始に関するお知