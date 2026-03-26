日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万2758枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 22758( 20690) ABNクリアリン証券 17583( 16680) バークレイズ証券 14683( 14054)