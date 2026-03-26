スズキ初のBEVなのによくぞここまで仕上げました！ スズキ初の量産EV、eビターラが登場しました。日本でいま人気の高い小型SUVということもあり、性能が気になるところ。そしてeビターラの特徴のひとつが、FFだけでなく4WDをラインアップしている点です。このクラスでは4WD設定がないクルマが多く、降雪地のユーザー、ウインタースポーツを楽しむユーザーも注目のモデルだといえるのではないでしょうか。 さて、今回はそんなe