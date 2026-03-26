この記事をまとめると ■トヨタは2025年のSEMAショーでカローラクロスNASUエディションを発表した ■日本の栃木県・那須からインスピレーションを受けたとされるがボディカラーは紫 ■茄子と那須をかけたダジャレにとどまらないトヨタのアウトドアコンセプトが込められている 紫色ボディのカローラクロスの正体とは 茄子と那須をひっかけたとされるトヨタ・カローラクロスNASUエディション、2025年のSEMAショーに出品されるや全