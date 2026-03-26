山西省考古研究院は3月25日、中国北部の山西省太原市にある西晋（265〜316年）時代の墓6基の発掘資料を公開しました。これらの墓の形式や葬送習俗、出土遺物には多くの共通点があり、山西地区の魏晋（220〜420年）時代の葬送製度を研究するために重要な新資料を提供しました。また太原市文物保護研究院は2020年から2023年にかけて、関連プロジェクトの建設予定地域で調査と発掘を実施し、計20余りの墓葬を整理したところ、西晋墓が