テレビ東京は26日、4月2日から放送する連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）のメインビジュアルを解禁。オープニング、エンディングの楽曲も発表された。【動画】見応えある！キャスト陣の迫真の演技が凝縮された60秒トレーラー原作は、2022年上半期「週刊文春エンタマンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク!』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（