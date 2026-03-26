レゴジャパンは、NIKE（ナイキ）のスニーカーを模した「Nike Air Max 95 x レゴセット」を、2026年3月28日に「レゴ公式オンラインストア」および全国のレゴストアなどで発売する。頭部をカスタマイズ可能なミニフィギュア付属レゴブロックとナイキのスニーカーがコラボレーション。95年発売のスニーカー「Nike Air Max 95 Big Bubble」オリジナルモデルを全1213ピースで再現した。ブラック、グレー、ネオンイエローのカラーリング