6人組グループ・SixTONESのデビュー6周年を記念したTBS系初冠番組『6SixTONES』第2弾が、3月31日午後10時から放送される。松たか子、向井理、柳沢慎吾、尾上松也ら仲良し芸能人が“誰とも被らないプレゼント”を届けるほか、SixTONESのもとに大先輩・亀梨和也がサプライズ登場。緊張感MAXの中、チャレンジ企画にガチ挑戦する。【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES同番組は6周年を迎えたSixTONESのメンバーが