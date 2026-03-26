テレビアニメ『らんま1/2』第3期が、10月より日本テレビ系にて放送されることが発表された。放送直後からNetflixにて独占配信される。あわせて、第3期ティザービジュアルと第1弾PVが公開された。【画像】熱くなる！らんまと良牙が激突する『らんま1/2』第3期新PV場面カットビジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技“爆砕点穴”を彷彿とさせる特徴的なポーズをし