アニメ『魔法のプリンセス ミンキーモモ』シリーズの完全新作OVA作品『魔法のプリンセス ミンキーモモ 憧れの夢へ まごころの二重奏（デュオ）』が制作されることが決定し、2026年に劇場公開されることが発表された。新作の制作は1994年発売のOVA『MINKY MOMO IN 旅だちの駅』以来、32年ぶりとなる。【動画】懐かしい変身シーン！『ミンキーモモ』32年ぶり新作の公開された特報映像『魔法のプリンセス ミンキーモモ』は、夢を