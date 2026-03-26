カンテレのドラマ『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達〜』（TVer＆カンテレドーガで独占配信中）に絡み、“クズ男”とのあり得ないエピソードを持つ女流プロ雀士仲間が集結する特番『私が愛するのはクズ男だけ〜愛に縛られる女達が語り尽くす』が、地上波で29日深夜に放送される。【写真】金髪の高田美帆ビジュアル高田里穂が主演を務める配信ドラマは、女流プロ雀士界のレジェンド・和泉由希子が実際にあった“クズ