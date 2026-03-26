動画工房制作によるオリジナルテレビアニメ『メビウス・ダスト』が、2026年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、ティザーPVが公開された。【動画】面白そう！動画工房が制作新作アニメ『メビウス・ダスト』PV同作は、2020年代を代表するオリジナルアニメ作品を創出する公募企画「Project ANIMA」の第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門で大賞を受賞した、品川一による同名の原案をもとに、下町に暮らす