将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第7局が25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に89手で勝利した。通算成績は藤井が4勝3敗とし、王将5連覇。1勝3敗で迎えた7番勝負初のカド番から3連勝での大逆転防衛を果たした。7番勝負第4局で1勝3敗と追い込まれてからの3連勝は、1992年度名人戦での中原誠