シンガー・ソングライターNakamura Hakの楽曲「善と悪」が、“宗教純愛”サスペンスドラマ『るなしい』のオープニングテーマに決定した。【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源Nakamura Hakは、東京・田園調布生まれ、OLでもある“無名”のシンガー・ソングライター。累計発行部数750万部突破の人気ファンタジー漫画『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマを担当することが発表され注目を集め