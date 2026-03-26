（CNN）イラン政府系のタスニム通信は「事情に詳しい情報筋」の話として、イランを後ろ盾とするイエメンの反政府武装組織フーシが米イスラエルとの戦争に参加する用意があると報じた。タスニム通信は匿名の情報筋の話をもとに、フーシはバブルマンデブ海峡を掌握する用意があると報道。「簡単な作業」になるとの見通しを示した。フーシは2023年10月以降、パレスチナ自治区ガザ地区への攻撃に対する報復としてイスラエルの目標数百