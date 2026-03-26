名古屋地裁教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、女児3人の下着を盗撮し共有したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた神奈川県葉山町立中の元教員石川勝也被告（28）の論告求刑公判が26日、名古屋地裁で開かれた。検察側は懲役3年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は4月14日。女児の母親らは意見陳述で、娘たちは被害を知ら