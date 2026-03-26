りそな銀行の社長に４月１日付で就任する千田一弘氏（５５）が読売新聞のインタビューに応じた。「りそなの強みは営業現場。資源を割いて顧客と今まで以上の関係性をつくる」と述べ、営業に人材を集中的に投入する方針を明らかにした。りそな銀は２０２５年度に営業体制の改革に着手し、２６年度から運用を始める。千田氏は「生成ＡＩ（人工知能）などを活用して本部の業務を効率化し、人員を顧客と関わる営業店などに割いてい