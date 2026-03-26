別府競輪場のF1ナイター「ラブリン杯」が最終日を迎えた。04年の立川グランプリを勝つなど輪界に輝かしい戦歴を残した小野俊之（49＝大分）が現役最終戦となる最終日2Rに臨み、3着でフィニッシュした。道中はヨコの動きも披露。“豊後の虎”らしいファイトを見せて、バンクに別れを告げた。小野は「体が動かなくて本当につらいが何とか修正して、この3日間で一番いい走りができた」と最後の戦いを振り返った。「自分は別府