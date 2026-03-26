米・イスラエル軍の攻撃を受けたテヘランの石油貯蔵施設から黒煙が立ち上る様子/Vahid Salemi/AP/File（CNN）米国とイスラエルがイランに対する攻撃を開始してからほぼ１カ月。複数の情報筋がCNNに語ったところによると、湾岸諸国や欧州の同盟国は、紛争終結や停戦合意に向けた交渉の進展が見られない状況を注視しており、懸念を強めているという。双方の会談を調整する動きはあるものの、両国の要求には大きな隔たりがあるため、
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