在阪不動産会社がドジャースとパートナーシップ契約米大リーグ・ドジャースは、大阪に本社を置く不動産開発会社「サムティホールディングス」とパートナーシップ契約を結んだ。同社の公式Xでも発表。オリックス時代から山本由伸投手をブランドパートナーに起用してきた日本企業との契約に、X上のファンも反応している。山本が開幕投手を務める26日（日本時間27日）の開幕戦を前に、強力な援軍が加わった。ドジャースタジアム