3月24日、女優の綾瀬はるかのマネージャーが担当する公式Instagramが更新された。「この日は、綾瀬さんの41歳の誕生日。マネージャーは《HAPPY BIRTHDAY笑顔溢れる素敵な1年になりますように》と祝福の言葉を贈るとともに、撮影オフショットの写真を複数アップ。グレーのトップスを身につけて、カメラに向けてとびきりの笑顔を見せているもの、肩と胸元と腕があらわな黒いロングドレスや赤のドレスを纏っているものなど、フ