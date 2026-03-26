火災現場に到着した三重県伊賀市消防の消防車が、タンクの水が空で消火活動ができなかったことが分かりました。伊賀市一之宮の田んぼで3月15日、「煙が出ている」と119番通報があり、伊賀消防署から消防車1台が出動しました。現場に到着して消火活動を始めようとしたところ、1.5トンの水を積んでいるはずのタンクが空になっていたということです。火は田んぼの中でおよそ3500平方メートルに燃え広がり、駆けつけた別