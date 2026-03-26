岡山・新庄村役場 岡山県新庄村は26日、交付金事業について国に報告をする際、未完了の工事を「完了した」と偽って報告した職員を懲戒処分としました。 減給100分の10、5カ月の懲戒処分を受けたのは、産業建設課の担当職員の係長と課長です。また、総務企画課の課長が戒告の処分を受けました。 村によりますと、担当職員らは、2025年7月9日付で提出した「デジタル田園都市国家構想交付金」の実績報告書で、対象となる特