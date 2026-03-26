岡山大学で行われた体験会岡山・北区津島中 岡山県内の中高生が26日、社会の課題について学べるボードゲームを体験しました。 岡山市の岡山大学で行われた体験会には県内の中学校や高校などから27人が参加しました。 生徒たちは、「大企業」や「慈善団体」など4つの立場に分かれてカードを引きます。 カードには「食品ロス削減」や「多様な人々がともに暮らせる社会」などの課題と解