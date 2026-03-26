望海風斗 元・宝塚雪組トップスターの望海風斗が、４月３日からHuluで見放題独占配信されるドラマ「アウトランダー」ファイナルシーズン（シーズン8）日本版特別予告編＜愛を貫く気高き魂・クレア編＞のナレーションを担当した。望海が海外ドラマの予告編ナレーターを務めるのは、今回が初となる。【動画】「アウトランダー」ファイナルシーズン予告＜愛を貫く気高き魂・クレア編＞全世界の推定販売部数 5,000 万部