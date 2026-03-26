法律文書の「及び」「並びに」の検索、新旧対照表の確認--。弁護士であれば誰もが経験する非効率な体裁直し作業にかかる時間を劇的に短縮するリーガルテック「BoostDraft」。共同創業者の渡邊弘氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 起業部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、日本発のプロダクトを世界に展開する挑戦と、その原動力を聞いた。●夢の実現には「偶然」をつかみにいけ「及び」「並びに」を検索したり、新旧対照表を確認し