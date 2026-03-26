少額の未払いトラブルは「費用倒れ」を理由に泣き寝入りが起きやすい。この課題に正面から挑むのが、弁護士が開発したオンライン調停サービス「OneNegotiation（ワンネゴ）」。利用実績2万件超、解決率50%超の実績を持つ森理俊氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 起業部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、ODR（オンライン紛争解決）の可能性と司法アクセスの未来を聞いた。●簡単操作で解決実績1万件少額の未払いトラブルに特化した