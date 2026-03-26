作家・原田マハの監督デビュー作となる映画『無用の人』のメインキャストとして、蒼井優、イッセー尾形、渡辺えり、永山瑛太の出演が発表された。主人公を演じる蒼井とその父親役のイッセー尾形は初共演。【写真】「蒼井優」フォトギャラリー原田マハが、2014年に刊行した短編集『あなたは、誰かの大切な人』に収録された一編『無用の人』を原作に、自ら監督・脚本を務める本作。主人公・聡美が監視員として勤める美術館に届い