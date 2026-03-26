【新華社ウルムチ3月26日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区ホータン市で23日、今年の植樹活動が始まった。タクラマカン砂漠の縁に位置する吉亜（ジヤ）郷に市の幹部や職員、住民780人余りが参加し植樹を行った。砂漠の外縁部に植樹することで砂を固定し砂漠の拡大を防ぐ「緑の防砂帯」が2024年11月に完成して以来、ホータン地区では植物による防砂、「草方格」などの手法による砂の固定、太陽光発電施設の建設によ