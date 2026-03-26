◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２６日、栗東トレセンうなっていた。パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）の最終追い切りは栗東・坂路を単走。全体時計は５５秒４と正直、全く目立たない。しかし、全く無理をすることなく、力強い脚取りで急勾配をグイグイと上がっていくラスト１ハロンのインパクトが強烈だった。涼しい顔で出した時計