お笑いコンビ「爆笑問題」らが所属する芸能事務所・タイタンが開催するライブ「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」が４月１７日に開催されると２６日、発表された。１９９６年にスタートし、２カ月に１回開催されている恒例イベント。２００９年からは映画館での同時中継を開始し、現在はＴＯＨＯシネマズ系列の全国２７館で楽しめる人気企画となっている。「爆笑問題」や「ウエストランド」などタイタン所属芸人が出