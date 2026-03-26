２３日、北京オリンピック森林公園北園でジョギングする市民。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京3月26日】中国北京市はここ数年、活用されていない空間の潜在力を掘り起こし、自宅から15分以内でアクセスできる公共運動施設のネットワーク「15分フィットネス圏」の整備を全域で進めている。施設の数が増え、質も向上し続けており、同市は今後も市民向け施設をより充実させ、国家戦略である「全民健身（国民健康増進